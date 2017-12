BANCO BPM: FABI, ACCORDO INTEGRATIVO UNISCE IL MEGLIO DI PRECEDENTI CONTRATTI

30 dicembre 2017- 17:17

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - "Finalmente abbiamo raggiunto un accordo unico per tutti i lavoratori, salvaguardando le parti migliori dei precedenti contratti integrativi di Banco Popolare e Bpm, tutelando diritti dei lavoratori e ottenendo un soddisfacente ‘premio aziendale’". Lo ha detto Piero Marioli, coordinatore Fabi Banco Bpm, sull'accordo sulla contrattazione di secondo livello della banca, firmato oggi. L’intesa sottoscritta disciplina le forme di applicazione in materia di mobilità, prevedendo consenso al trasferimento, riconoscimento del disagio logistico, diritto di rientro e pendolarismo, smart working richiesta di permessi e congedi e part-time. Inoltre, si spiega dalla Fabi, per tutti i lavoratori viene riconosciuto un premio aziendale di 850 euro, di cui 700 sotto forma cash o welfare, a scelta del dipendente, e ulteriori 150 euro spendibili in welfare. L’ipotesi di accordo verrà presentata in assemblea ai lavoratori.