BANCO BPM: UILCA, ACCORDO SU CONTRATTAZIONE IMPORTANTE RISULTATO

30 dicembre 2017- 15:16

Roma, 30 dic. (AdnKronos) - "L'accordo sulla contrattazione di secondo livello di Banco Bpm, firmato il 30 dicembre dopo un lungo incontro iniziato nella mattinata di ieri, consente di governare in modo condiviso e socialmente sostenibile, le ricadute determinate dalla riorganizzazione del modello distributivo deciso dalla banca e rappresenta un importante risultato, in termini di tutele e valorizzazione del personale del gruppo, nato dalla fusione tra Banco Popolare e Banca Popolare di Milano". Ad affermarlo in una nota congiunta sono il segretario nazionale della Uilca, Fulvio Furlan, le segretarie responsabili Banco Bpm, Bpm Spa e Sgs Daniela Dall’Arno, Paola Minzon e Laura Chiodega.Le misure individuate su inquadramenti, mobilità territoriale, conciliazione dei tempi di vita e lavoro e premio di produzione, sottolineano, "assumono grande rilevanza anche in ottica prospettica, per quanto concerne l’armonizzazione dei trattamenti del personale e la costituzione di un suo nuovo e consolidato senso di appartenenza".