BANCO BPM: UILCA, ACCORDO SU CONTRATTAZIONE IMPORTANTE RISULTATO (2)

30 dicembre 2017- 15:16

(AdnKronos) - Da sottolineare, rilevano, "sono anche la ribadita centralità delle relazioni sindacali quale strumento per gestire i processi che verranno posti in essere tempo per tempo, il richiamo all’accordo nazionale sulle politiche commerciali e l’organizzazione del lavoro dello scorso 8 febbraio e la possibilità di individuare in futuro soluzioni di solidarietà espansiva con relative assunzioni". Nei prossimi mesi, aggiungono, "sono quindi previsti momenti di confronto sul welfare e per gestire l’applicazione del modello distributivo, come previsto dallo stesso accordo".La Uilca auspica che Banco Bpm, nel suo indispensabile percorso di crescita e consolidamento, concludono, "mantenga e rafforzi quei valori di vicinanza al territorio, di sostegno a famiglie e imprese e di attenzione alla persona, sia come lavoratori che clienti, che hanno nel tempo costituito elementi di eccellenze delle banche confluite nel nuovo Gruppo, nel cui solco si inserisce l’intesa raggiunta sulla contrattazione di secondo livello".