18 giugno 2019- 20:16 Bankitalia: attenzione a falsa 'moneta scritturale'

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - La Banca d'Italia continua a ricevere comunicazioni di privati che pretendono di utilizzare 'euro scritturali' autonomamente creati, o che riguardano piattaforme e sedicenti 'organismi monetari' con funzioni bancarie che creerebbero 'moneta scritturale' garantita dalla Banca d'Italia. Ad evidenziarlo sul proprio sito internet è la Banca d'Italia che "rinnova l'avvertenza ai cittadini, già diffusa con l'avviso del 6 giugno 2017, a non utilizzare monete scritturali autonomamente create da privati non autorizzati e a non fare affidamento su organismi che pretendono di operare in tali forme di 'moneta', la cui attività può configurare ipotesi di abusivismo sanzionabili".