31 maggio 2019- 13:18 Bankitalia: Barbagallo, 'dare choc a Paese ma Europa responsabile'

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - Nell’ultima pagina e mezzo della relazione annuale del Governatore della Banca d’Italia "viene affrontato con coraggio il problema italiano, il problema demografico perché si invecchia sempre di più senza avere risposte economiche, la casta capacità di trasformare gli aiuti europei in opere e il problema degli investimenti pubblici e privati. Bisogna dare uno choc a questo paese". Ad affermarlo è il segretario generale della Uil Carmelo Barbagallo, al termine della assise di palazzo Koch."Tutto il resto - ha osservato- è una foto sbiadita di un paese che sta perdendo competitività e capacità di stare in un’Europa che dobbiamo modificare". "Una cosa sola non condivido della relazione-ha aggiunto Barbagallo-quando si dice che l’Europa non ha responsabilità. Le politiche di austerità hanno affossato molti paesi europei", ha concluso.