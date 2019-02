10 febbraio 2019- 11:06 Bankitalia: Brunetta, 'siamo alla follia, governo di irresponsabili'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Siamo alla follia. In un momento in cui l’Italia precipita nella recessione, è isolata a livello internazionale, siamo l’ultima ruota del carro in Ue e alla vigilia di un nuovo declassamento generalizzato da parte delle agenzie di rating, che cosa fanno i nostri eroi al governo? Attaccano la Banca d’Italia, dichiarano guerra alle authority di garanzia che, per statuto a livello internazionale, devono essere indipendenti. E non conoscono le regole perché non è compito del Consiglio dei ministri nominare il direttorio di Bankitalia”. Lo dichiara Renato Brunetta, deputato e responsabile della politica economica di Forza Italia, in un’intervista a QN.“Il governo deve avere voce in capitolo ma nei modi giusti, così stanno uccidendo l’Italia. La decisione non è nella competenza del Consiglio di ministri, parte dal direttorio, passa per il presidente del Consiglio, sentito il Cdm, finisce con un decreto del Presidente della Repubblica. Un processo di rinnovamento perché no, ma ci vogliono mettere Casalino al posto del vice direttore Signorini? Questi sono degli irresponsabili, una cosa è ragionare su un processo di rinnovamento, un’altra è dire azzeriamo tutto”.