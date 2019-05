31 maggio 2019- 14:53 Bankitalia: Cassa dottori commercialisti, 'quadro realistico e drammatico'

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Un quadro tanto realistico quanto drammatico" la relazione del governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco secondo il presidente della Cassa previdenziale dei Dottori commercialisti, azionista di Banca d’Italia, Walter Anedda."Il governatore Visco - ha aggiunto Anedda - ha mostrato la fotografia di un paese in cui c’è necessità di dare fiducia alle imprese e alle famiglie, e ha indicato insieme la diagnosi, la cura e la prognosi in tema di sviluppo del Paese". Il governatore, continua Anedda, "ha fornito spunti di riflessione, dai quali emerge la necessità che i decisori politici nel prossimo futuro dovranno assumere decisioni dettate non tanto da quello che chiedono i cittadini, quanto da quello di cui i cittadini hanno bisogno".