31 maggio 2019- 18:56 Bankitalia: Commercialisti, ok a riforma fiscale ma prima semplificazione

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Una riforma fiscale è fondamentale ed è sicuramente auspicata da tutti. Ciò da cui però si deve partire è assolutamente una semplificazione che porterebbe a una maggiore efficienza del sistema e sarebbe percepita comunque dai cittadini come una ricchezza perché tutti questi adempimenti vengono vissuti come una vessazione. Potrebbe essere inoltre un primo segnale nei confronti di tutto il contesto di un cambiamento. Per cui sì alla riforma fiscale ma, siccome richiede un po’ di tempo, intanto la prima fase è sicuramente la semplificazione, purché sia reale: oggi abbiamo oltre 800 adempimenti". Così Marcella Caradonna, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, commentando la relazione di oggi del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco.