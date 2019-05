31 maggio 2019- 13:21 Bankitalia: Confedilizia, 'ridurre tasse per favorire crescita'

Roma, 31 mag. (AdnKronos) - "Il Governatore Ignazio Visco invoca un’ampia riforma fiscale che sia in grado di stimolare l’attività economica e dare certezza a chi produce, consuma, investe e risparmia". Così il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa."E’ la strada da seguire, e la riduzione del carico tributario sul settore immobiliare è una delle forme più efficaci con cui questi essenziali obiettivi possono essere raggiunti. In attesa della manovra di autunno, il decreto crescita è il primo treno a disposizione per varare le misure più urgenti", sottolinea Spaziani Testa.