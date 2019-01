19 gennaio 2019- 20:39 Bankitalia: Di Maio, 'parlano di recessione per dire che colpa reddito'

Vasto (Ch), 19 gen. (AdnKronos) - "Quello che a me lascia perplesso è il fatto che Bankitalia dia questi numeri il giorno dopo che approviamo il reddito di cittadinanza e quota 100, quasi a dire che la recessione è colpa di quel decreto. E' impossibile che sia così, ma per di più dico: qualora stesse per arrivare una crisi, a maggior ragione dobbiamo aiutare le fasce più deboli della popolazione". Così il vicepremier Luigi Di Maio, parlando a Vasto.