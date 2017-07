BANKITALIA: FISAC, CRITERI ACCESSO CONCORSO RIGIDI

5 luglio 2017- 17:34

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Una certa rigidità nella determinazione del punteggio per la graduatoria ha fatto sì che a partecipare al concorso siano stati soltanto coloro in possesso di una alta scolarità, seppur le mansioni richieste attengono più propriamente i diplomati di scuola media superiore". Così il segretario generale della Fisac Cgil, Agostino Megale, commenta la graduatoria pubblicata dalla Banca d'Italia per l'ammissione al concorso di 30 posti per Vice Assistente e, in dettaglio, le 84.745 domande presentate per 8.140 candidati ammessi.Il dirigente sindacale ricorda come "in proposito alcune sigle sindacali interne hanno fortemente contestato le modalità con cui la graduatoria è stata costruita, minacciando in alcuni casi ricorsi di natura giudiziaria". Per Megale, inoltre, "aldilà di una giusta valutazione critica rispetto ai titoli ammessi per l'ammissione, si rileva plasticamente come la numerosa partecipazione al concorso costituisca l'ennesimo sintomo delle difficoltà presenti nel mercato del lavoro che, nonostante tutto, la Banca d'Italia non può certo risolvere".