BANKITALIA: FISAC, CRITERI ACCESSO CONCORSO RIGIDI (2)

5 luglio 2017- 17:34

(AdnKronos) - Alle sigle sindacali che hanno polemizzato rispetto alle modalità di svolgimento del concorso, la Fisac Cgil, spiega il leader della categoria, "fa presente che la questione del numero dei partecipanti nonché del rapporto spesso squilibrato tra studi fatti e professionalità richieste siano questioni ben più complesse e che trovano origine, ad esempio, nelle scelte scellerate prese a livello Nazionale tese alla precarizzazione del lavoro, con l'esempio più eclatante dell'introduzione del Jobs act". È necessario, pertanto, prosegue Megale, "avere un'ottica più complessiva e generale del problema del mondo del lavoro così da poter individuare in modo corretto quali sono le vere cause delle difficoltà per cui i nostri giovani non trovano un impiego degno di tale nome".Per questa ragione, infine, "pur nelle difficoltà del settore del credito, dove abbiamo costruito accordi per veri e propri piani d'inserimento dei Giovani al lavoro, è tempo di lanciare, in linea con il piano del lavoro lanciato dalla Cgil Nazionale, un piano straordinario per occupazione giovanile per dare speranza alle nuove generazioni. Dare ai giovani un lavoro stabile e pienamente tutelato è priorità del Paese", conclude Megale.