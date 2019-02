10 febbraio 2019- 16:38 Bankitalia: Fornaro, 'giù le mani da autorità indipendenti'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Le autorità indipendenti sono uno dei pilastri fondamentali di una democrazia e dello stato di diritto. Non è un caso che Di Maio e Salvini che nelle ultime settimane hanno litigato su tutto, si siano miracolosamente ritrovati d’accordo in questo attacco proditorio a Bankitalia. L’indipendenza della Banca d’Italia dal potere esecutivo è una garanzia democratica: Di Maio e Salvini mettano giù le mani dalle nomine in Bankitalia, autorità monetaria apprezzata anche all’estero". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.