10 febbraio 2019- 16:38 Bankitalia: Gelmini, 'Lega-M5S vogliono nominare anche vertici Fmi e Bce?'

Roma, 10 feb. (AdnKronos) - "Salvini e Di Maio nascondono il disastro economico del Paese e le loro divisioni prendendosela con le istituzioni di garanzia come Banca d’Italia e Consob. Trovare un nemico comune e occupare tutte le poltrone: su questo si trovano d’accordissimo". Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia."Peraltro in Consob hanno appena indicato i nuovi vertici e le nomine del direttorio di Banca d’Italia non spettano al governo. Davanti ai risparmiatori truffati si sono uniti in un grande abbraccio: peccato che la norma in finanziaria per il fondo per i truffati l’abbiamo scritta, consapevolmente, con il timer dell’autodistruzione per poter attaccare la perfida Europa". "Per usare l’espressione di Di Maio: dei risparmiatori non gliene frega nulla. Fra poco chiederanno anche di nominare i vertici delle agenzie di rating, del Fondo Monetario Internazionale, della Bce e magari anche dei sindacati. Non sono dilettanti allo sbaraglio: sono pericolosi”.