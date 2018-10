2 ottobre 2018- 17:15 Bankitalia: Meloni, urgente nazionalizzazione ma non per governo

Roma, 2 ott. (AdnKronos) - "Fratelli d’Italia prende atto che per il governo grillo-leghista la nazionalizzazione della Banca d'Italia non è una questione che il Parlamento deve affrontare con urgenza. Noi che difendiamo la sovranità nei fatti, pensiamo invece che questa sia una assoluta priorità". Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, dopo la decisione della Camera di non attribuire il carattere d’urgenza alla proposta di legge di Fdi sulla nazionalizzazione di Banca d’Italia.