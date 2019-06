10 giugno 2019- 18:25 Bankitalia: nel 2018 economia Lombardia rallenta, Pil +1,4% (2)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologie digitali, la quota di operatori per cui questi hanno rappresentato più del 40 per cento del totale è più che raddoppiata rispetto all’anno precedente, attestandosi a circa il 13 per cento delle imprese. La dinamica occupazionale in Lombarda continua a mostrarsi più solida che nel resto del Paese. Tra il 2004 e il 2018 l’occupazione è cresciuta del 7,4 per cento in Lombardia, più che della media italiana (3,8%) e un contributo particolarmente elevato alla crescita occupazionale è derivato dai lavoratori con più di 55 anni, dai laureati e dai lavoratori dipendenti. Le imprese della regione hanno riscontrato difficoltà a reperire particolari figure professionali, soprattutto nel campo dell’ingegneria, della tecnologia e delle materie scientifiche, spiega il rapporto di Bankitalia.