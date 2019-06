10 giugno 2019- 18:25 Bankitalia: nel 2018 economia Lombardia rallenta, Pil +1,4% (2) (2)

(AdnKronos) - Nel 2018 il reddito disponibile delle famiglie sarebbe cresciuto dell'1,6% secondo le stime Prometeia e i consumi avrebbero continuato a espandersi, sebbene a tassi inferiori rispetto al 2017 (+0,9%). Questa ricchezza resterebbe, però, quasi tutta nei conti in banca: i dati per il 2018 indicano "il proseguimento della crescita dei depositi bancari (+3,6%), a fronte di un arresto nella crescita degli strumenti di gestione del risparmio e una diminuzione del valore dei titoli a custodia (-6,7%)".Nel 2018 la spesa degli enti territoriali lombardi è cresciuta. Sono aumentati i pagamenti per l’acquisto di beni e servizi e la spesa per il personale. Sono cresciuti anche gli investimenti effettuati dai Comuni, caratterizzati da una situazione economico-finanziaria mediamente migliore nel confronto interregionale. Nel 2018, il debito delle amministrazioni locali lombarde è calato del 2,4% rispetto al 2017.