BANKITALIA: PER III TRIM. COEFFICIENTE RISERVA CAPITALE ANTICICLICA FISSATO A 0%

23 giugno 2017- 18:05

Roma, 23 giu. (AdnKronos) - Il coefficiente della riserva di capitale anticiclica (countercyclical capital buffer, CCyB) per il terzo trimestre del 2017 è fissato allo zero per cento. Lo rende noto la Banca d'Italia in un comunicato. Sulla base dell’analisi degli indicatori di riferimento la Banca d’Italia ha deciso di mantenere il coefficiente della riserva di capitale anticiclica allo zero per cento per il terzo trimestre del 20171. In particolare nel primo trimestre dell'anno, rileva la Banca d'Italia, lo scostamento del rapporto tra credito bancario e pil dal suo trend di medio-lungo periodo (credit-to-Gdp gap), calcolato sulla base della metodologia standard del Comitato di Basilea, era negativo per circa dieci punti percentuali, stabile rispetto al trimestre precedente. Secondo la metodologia sviluppata dalla Banca d’Italia, che tiene conto delle caratteristiche specifiche del ciclo creditizio nel nostro paese, il divario sarebbe negativo per circa sette punti percentuali. Indicazioni analoghe provengono dall’analisi del rapporto tra credito totale e pil, riferito al quarto trimestre del 2016.La condizione macrofinanziaria dell’economia italiana è ancora complessivamente debole. Il tasso di disoccupazione è su livelli storicamente elevati. La dinamica del credito bancario al settore privato è leggermente positiva, ma il tasso di crescita del credito alle imprese continua a essere prossimo allo zero. La quota di prestiti deteriorati (al lordo delle rettifiche di valore) sul totale dei prestiti rimane su valori elevati. I prezzi degli immobili in termini reali si sono stabilizzati, ma rimangono ben inferiori al loro livello di lungo periodo.