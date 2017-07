BANKITALIA: VISCO, DA UIF SEGNALAZIONI PER OLTRE 88 MLD IN 2016

3 luglio 2017- 11:03

Roma, 3 lugli. (AdnKronos) - Nel corso del 2016 l'Uif ha effettuato segnalazioni agli investigatori e alle autorità di operazioni finanziarie sospette "per oltre 88 miliardi di euro. Una cifra che diventa di oltre 150 miliardi se si prendono in considerazione le transazioni solamente tentate". E' quanto ha ricordato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto Annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria per il 2016. "Il numero di segnalazioni - ha proseguito - sono cresciute esponenzialmente, non solo per quantità ma anche per qualità". "Di circa 84mila segnalazioni - ha ricordato ancora Visco - circa 60mila hanno dato inizio a indagini. Più di 7000 sono confluite in procedimenti penali". Risultati positivi, ha aggiunto, anche sul fronte "della lotta al terrorismo, più per il numero di segnalazioni di soggetti sospetti che per le cifre interessate. Ci sono state oltre mille informative che hanno riguardato 38mila presunti terroristi", ha concluso Visco.