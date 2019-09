26 settembre 2019- 17:20 Bapr: nei primi sei mesi utile netto a 4,8 mln, in linea con obiettivi (2)

(AdnKronos) - In logica conseguenza con quanto finora rappresentato, l’ammontare complessivo delle esposizioni deteriorate, al netto degli accantonamenti effettuati, si è attestato a giugno 2019 ad 305,7 mln di euro, con una ulteriore riduzione dell’1,8% rispetto a dicembre 2018. Un’altra conferma dell’ottimo stato di salute della Banca proviene dall’ampio rispetto degli indicatori regolamentari sulla liquidità aziendale. Migliorano ulteriormente le Attività Prontamente Liquidabili, che sommano a 529 mln di euro. I numeri approvati dal Cda, commenta il presidente Arturo Schininà, "non solo confermano la serietà del lavoro svolto da tutti i dipendenti nel continuare a rafforzare gli indicatori di solidità aziendale, storicamente un vanto per la nostra Banca, ma dimostrano anche, in un periodo di perdurante incertezza economica e finanziaria, l’attenzione che stiamo tutti ponendo a sostegno delle famiglie e delle imprese che operano sul nostro territorio". Nei primi 6 mesi dell’anno, rileva, "i finanziamenti si sono ulteriormente accresciuti di quasi 70 mln di euro. Si tratta di erogazione tutte effettuate nelle province di storico insediamento, a riprova che il rapporto simbiotico con il nostro territorio prosegue con rinnovato vigore, senza tuttavia che questo sia di impedimento al giusto e sostenibile sviluppo verso altre realtà economiche della regione, parimenti meritevoli di essere supportate".