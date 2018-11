30 novembre 2018- 17:34 Bapr: Saverio Continella nuovo dg (2)

(AdnKronos) - "Ringrazio tutti i membri del CdA che hanno fortemente creduto nella mia figura umana e professionale, nominandomi a ricoprire un ruolo così prestigioso", sottolinea il nuovo Continella. "Il nostro Istituto deve continuare a essere un punto di riferimento per il territorio, per le imprese e per le famiglie che ci vivono e lavorano. Il mio impegno sarà volto alla crescita della Banca, dei suoi dipendenti, dei Soci e dei clienti"."Siamo molto felici di dare il benvenuto a Saverio Continella in Bapr", rileva il presidente Schininà. "Con oltre 25 anni di esperienza nel mondo bancario, sia siciliano sia nazionale, porta una profonda conoscenza delle dinamiche del settore, che sarà strategica per proseguire nei progetti di crescita dell’Istituto".Nato a Catania nel 1967, dove si è laureato in Economia e Commercio, Continella ha completato la sua formazione con il Master in Direzione bancaria al Cefor di Milano. Iscritto all’Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e all’Albo dei Revisori Contabili. Ha maturato la propria esperienza professionale fino a oggi nel Gruppo bancario Credito Valtellinese, sviluppando competenze specifiche nelle aree pianificazione, crediti, commerciale, organizzazione e risorse umane. Dirigente dal 2002, è stato Direttore Generale prima ed Amministratore Delegato poi del Credito Siciliano Spa sino alla recente fusione della banca nella capogruppo Credito Valtellinese. A decorrere già dal 1° luglio 2016 e fino alla data odierna ha altresì ricoperto la carica di Vice Direttore Generale del Credito Valtellinese.