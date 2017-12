BARI, DOPPIO AGGUATO IN STRADA: ANZIANA UCCISA, FERITO UN GIOVANE

30 dicembre 2017- 10:42

Bari, 30 dic. (Adnkronos) - Far west a Bitonto, in provincia di Bari, dove c'è stato un doppio agguato in strada in due diversi luoghi. Una signora anziana è stata uccisa questa mattina da due colpi di pistola esplosi per strada a Bitonto, in provincia di Bari. Sempre a Bitonto un pregiudicato di 20 anni, con piccoli precedenti per reati contro il patrimonio, sempre stamane, è stato ferito da colpi d'arma da fuoco che lo hanno raggiunto alle spalle e al torace. Il cadavere della donna e il ferito sono stati trovati in luoghi non vicini. Vista la contestualità, su entrambi gli episodi gli inquirenti della polizia stanno indagando per verificare se siano collegati tra di loro.