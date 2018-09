22 settembre 2018- 15:37 Bari: Fratoianni, grave aggressione, governo risponda in Parlamento

Roma, 22 set. (AdnKronos) - "La violenta aggressione fascista di ieri sera a Bari non può essere minimizzata in nessun modo. E il ministro dell'interno dovrebbe pretendere che i colpevoli siano immediatamente individuati e puniti. Invece, si diletta con le battute". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali replicando alle parole di Salvini."Evidentemente - prosegue il leader di Si - è forte l’imbarazzo di chi, come lui e il suo partito, soffia quotidianamente sul fuoco dell’intolleranza e dell’odio e strizza l’occhio a movimenti e organizzazioni neofasciste e razziste"."Comunque verrà a chiarire il suo pensiero in Parlamento perchè il governo dovrà rispondere - conclude Fratoianni - all'interrogazione dei parlamentari di Leu sul perchè è stata permessa l'aggressione, per sapere quali provvedimenti verranno assunti affinchè non si ripetano fatti e aggressioni fasciste di questo genere, e quali iniziative assumerà il governo M5S e Lega per lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste in evidente contrasto con Costituzione del nostro Paese."