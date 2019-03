2 marzo 2019- 18:54 Bari: Invitalia, appalto Ospedale San Cataldo non aggiudicato, si valutano offerte

Roma, 2 mar. (AdnKronos) - "L'appalto dei lavori per il nuovo ospedale non è stato ancora aggiudicato, né provvisoriamente né definitivamente". La Centrale di Committenza Invitalia "sta provvedendo alla verifica della congruità delle offerte presentate". A precisarlo in una nota è Invitalia in merito al nuovo ospedale di San Cataldo. Soltanto all'esito di tale verifica, sottolinea Invitalia, "si provvederà all'adozione di un provvedimento di aggiudicazione provvisoria, che assumerà efficacia definitiva quando saranno concluse le verifiche di legge sui requisiti dichiarati dall'operatore che sarà risultato aggiudicatario". L'intera procedura, rileva ancora Invitalia, "si svolge peraltro nell'ambito di un Protocollo di Vigilanza collaborativa con Anac a presidio di tutte le diverse fasi compresa quella relativa all'aggiudicazione: solo all'esito delle verifiche in corso e dell'esercizio dei poteri di vigilanza da parte di Anac, si procederà con la fase finale di aggiudicazione".Tutti gli atti di gara, inclusi i verbali della Commissione e le relative graduatorie, sono pubblicati sul sito. Nessun ulteriore provvedimento oltre a quelli pubblicati è stato adottato dalla Centrale di Committenza Invitalia. Una volta che l'appalto sarà stato aggiudicato, non solo verrà pubblicato sul sito di Invitalia, ma, come detta la legge, ne verrà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani nazionali e locali.