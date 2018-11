22 novembre 2018- 20:39 Barilla: pronta sfida a Nutella, da gennaio arriva crema Pan di Stelle

Roma, 22 nov. (AdnKronos) - La guerra più 'dolce' è alle porte: dal prossimo mese di gennaio arriverà sugli scaffali la crema spalmabile Pan di Stelle con cui Barilla intende sfidare Nutella sui mercati nazionali e internazionali. L'operazione è ormai pronta a partire. Interpellato dall'Adnkronos, il gruppo riferisce che "nelle prossime settimane verrà diffuso un comunicato contenente le informazioni di dettaglio". In realtà, qualche dettaglio già è noto e, secondo rumors che circolano, il nuovo prodotto con cui Barilla entrerà nel segmento delle creme spalmabili, conterrà olio di girasole. Sarà assente, invece, l'olio di palma, a differenza della Nutella Ferrero e in linea con quanto avviene con gli altri prodotti Pan di Stelle. Ingrediente principe saranno le nocciole al 100% italiane e cacao selezionato proveniente da produzioni sostenibili arricchite della granella dei biscotti Pan di Stelle. La Crema Pan di Stelle dovrebbe poi essere confezionata in un unico formato da 330 grammi e con un costo vicino ai 10 euro al chilogrammo mentre ancora top secret è il formato del prodotto anche se c'è chi scommette che riprenderà colori e logo dei famosi Pan di Stelle e quindi marrone scuro puntellato da stelle bianche. (segue)