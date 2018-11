22 novembre 2018- 20:39 Barilla: pronta sfida a Nutella, da gennaio arriva crema Pan di Stelle (2)

(AdnKronos) - Anche se il lancio del prodotto avverrà a gennaio, le prime schermaglie, spiegano gli addetti ai lavori, sono già cominciate sul campo e cioè là dove si consumerà la vera battaglia: i supermercati. Una carta non secondaria, infatti, sarà il posizionamento del prodotto: le catene dei supermercati dovranno decidere se collocare i vasetti direttamente accanto alla rivale Nutella o, invece, insieme agli altri prodotti dello stesso brand. E visto il potere negoziale del colosso di Alba l'esito di questa competizione non è per nulla scontato. Ma la disfida potrebbe diventare ancora più agguerrita se Ferrero deciderà di rispondere, colpo su colpo, con nuovi prodotti per insidiare la concorrenza su campi, come quello dei biscotti, ben presidiati da Barilla. Insomma, si apre una nuova partita quando ancora non s'è spenta l'eco di un'altra battaglia che si è combattuta tra Barilla e Ferrero sull'olio di palma. Nel 2016, il gruppo di Parma ha abbandonato l'olio tropicale con una campagna pubblicitaria che, di fatto, per contrasto, ha messo in cattiva luce la Ferrero, che invece ha continuato ad usarlo.