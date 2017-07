BARRY CALLEBAUT: RILEVA ITALIANA D'ORSOGNA DOLCIARIA

20 luglio 2017- 12:31

Roma, 20 lug. (AdnKronos/ats) - Il gigante del cioccolato Barry Callebaut ha firmato un accordo per rilevare D'Orsogna Dolciaria, società abruzzese specializzata in prodotti per l'industria alimentare, con l'obiettivo di potenziare le proprie attività in Europa nel settore delle specialità e delle decorazioni. L'azienda italiana l'anno scorso ha registrato volumi di vendita di 12'000 tonnellate, con un fatturato di 52 milioni di euro, ha indicato oggi il gruppo zurighese. Le parti hanno concordato di non rivelare i dettagli finanziari dell'operazione. D'Orsogna Dolciaria, azienda familiare fondata nel 1957, è fornitore delle maggiori multinazionali alimentari nella produzione di semilavorati per l'industria dolciaria. L'impresa opera con tre stabilimenti in Italia, India e Canada e impiega circa 300 dipendenti. L'operazione, che deve ancora sottostare all'assenso delle autorità preposte alla concorrenza, dovrebbe essere conclusa in settembre.