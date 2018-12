10 dicembre 2018- 08:33 Barry Callebaut: shopping in Gb, acquisisce parte attività Burton's Biscuit

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - Barry Callebaut ha finalizzato l'acquisizione di una parte delle attività della Burton's Biscuit Company in Gran Bretagna. I dettagli economici non sono stati resi noti. Secondo un comunicato, la transazione prevede che il gruppo svizzero, leader nella fabbricazione di prodotti a base di cacao e cioccolato di alta qualità, fornisca a Burton's, secondo produttore di biscotti nel Regno Unito, oltre 12.000 tonnellate all'anno di cioccolato e composti. L'azienda elvetica prenderà anche possesso di alcuni siti per la produzione nella zona di Liverpool. L'annuncio della finalizzazione avviene dopo l'avallo ottenuto dalle autorità britanniche della concorrenza.