6 marzo 2019- 17:36 Basilicata: caso su candidato centrosinistra per frasi su Almirante, lui smentisce

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - Bufera sul candidato del centrosinistra in Basilicata, Carlo Trerotola. Sui social gira infatti un video nel quale il candidato alla presidenza della regione dice: "Non ho mai fatto politica, non sono mai andato ai comizi se non a quelli di Giorgio Almirante. Ogni tanto lo ascolto anche adesso, ma non è una scelta politica".Trerotola, via Facebook, si difende dicendo che si tratta di parole estrapolate. "In queste ore stanno girando un video ed un articolo in cui è stata estrapolata una mia frase detta in un appuntamento elettorale" sostenendo che si tratterebbe di un "video tagliato ad arte" come spesso accade, sottolinea, "al tempo dei socialnetwork". Quindi rispondendo a un utente che lo sollecitava a dare una spiegazione, risponde: "Io mi definisco da sempre antifascista. Ancor prima di decidere di candidarmi infatti ho sempre avuto atteggiamento umano, e chiaramente politico, di opposizione al fascismo in tutte le sue forme".