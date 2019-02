20 febbraio 2019- 17:55 **Basilicata: Ercole Trerotola candidato centrosinistra**

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Ercole Trerotola, farmacista. Sarebbe questo il nome individuato come candidato del centrosinistra in Basilicata. Lo apprende l'Adnkronos da fonti Pd. Un nome della società civile indicato dal presidente uscente Marcello Pittella, si riferisce, e su cui c'è stata la convergenza di Mdp. A breve dovrebbe essere ufficializzato in una conferenza stampa.