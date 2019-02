28 febbraio 2019- 19:24 Basilicata: Quagliariello, 'da centrodestra risposta di governo'

Roma, 28 feb. (AdnKronos) - “Fino a poco tempo fa nel Mezzogiorno c’erano solo ‘regioni rosse’, e appena un anno fa il Sud ha votato in massa il Movimento 5 Stelle. Un anno dopo il centrodestra governa in quest’area del Paese diverse regioni e può conquistare la Basilicata: ciò ci obbliga a dare una risposta di governo a questa terra e a tutto il Mezzogiorno”. Lo ha affermato il senatore Gaetano Quagliariello, leader di ‘Idea’, presentando a Potenza la lista ‘Idea per un’altra Basilicata’, alla presenza del candidato presidente del centrodestra Vito Bardi. “Il reddito di cittadinanza si sta dimostrando sempre più un reddito di sudditanza –ha affermato ancora Quagliariello- spetta a noi dare una risposta orientata allo sviluppo e su questo abbiamo le idee molto chiare. Se il regionalismo è differenziato lo Stato dev’essere sussidiario: intervenire a seconda delle esigenze, e qui c’è bisogno di infrastrutture, di lavoro, di trasparenza. Serve un intervento straordinario, e i soldi ci sono se non vengono buttati in progetti di nuovo assistenzialismo. Quando il Sud potrà camminare sulle proprie gambe, potrà negoziare la sua autonomia. Ora c’è bisogno di sviluppo e che non si ampli il divario con altre aree del Paese. Dalle prossime regionali –ha concluso il leader di ‘Idea’– passa la sfida per un nuovo Mezzogiorno e per un centrodestra in grado di rinnovarsi dal basso”.