13 gennaio 2019- 13:26 Battisti: Berardi (Fi), 'ora commissione inchiesta su coperture'

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Finalmente è caduto un muro di omertà, di complicità ad alti livelli. Da ora in avanti nessun latitante sarà al 'sicuro'. Da ora in avanti dovranno provare paura delle Forze dell'Ordine, della giustizia. Mi sono sempre chiesto perché un terrorista del genere rimanesse impunito nonostante gli atti efferati di cui si è reso protagonista. Non appena arriverà in Italia presenterò in Senato la richiesta di una commissione d'inchiesta sul perché è rimasto impunito per 40 anni, da chi è stato 'coperto' e perché i complici sono responsabili al suo pari dei tanti troppi omicidi". Lo annuncia il senatore di Forza Italia Roberto Berardi, membro della commissione Difesa del Senato.