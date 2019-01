13 gennaio 2019- 12:55 Battisti: Bernini, 'ora rapida estradizione'

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - “La cattura di Battisti è un’ottima notizia che abbiamo inseguito per circa quaranta anni. Ora però le procedure di estradizione siano assolutamente rapide". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato."Il terrorista latitante Battisti -aggiunge- ha latitato davvero troppo, tutta la sua vita, con la incomprensibile complicità di chi ha voluto ignorare una verità inconfutabile: prima di qualsiasi cosa Battisti è soprattutto un assassino. La sua cattura è finalmente un atto di giustizia nei confronti delle persone che ha ferocemente ucciso e per le loro famiglie che hanno sofferto e che soffrono ancora. A loro va il nostro pensiero. Un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, ai Servizi e a quanti altri hanno collaborato con grande professionalità per la cattura e per porre fine a questa surreale e tragica vicenda”.