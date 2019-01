13 gennaio 2019- 14:36 Battisti: Cesa, 'ora cattura Casimirri e Messina Denaro'

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "È stata messa finalmente la parola fine sulla latitanza di Cesare Battisti". Lo afferma il segretario dell'Udc Lorenzo Cesa. "Il terrorista -aggiunge- è stato stanato con un meticoloso lavoro tra le Forze di polizia brasiliane e quelle italiane e ora potrà scontare la sua pena in Italia, come giusto che sia. L'arresto di Battisti non sia però un traguardo, ma un punto di partenza per procedere con la cattura anche di altrettanti latitanti, come Casimirri e Messina Denaro. Non si abbassi la guardia, giustizia la meritano anche le famiglie delle vittime di questi malviventi sanguinari".