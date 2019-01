15 gennaio 2019- 18:35 **Battisti: Conte, grato a Bolsonaro, cattura anche per svolta politica**

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - Con il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, "ci siamo sentiti per telefono e detti che faremo di tutto per incontrarci". "Farò di tutto" per vederlo "anche per manifestargli il ringraziamento e il sentimento di gratitudine mio personale, del governo e del popolo italiano. Se una svolta c'è stata" nella cattura di Cesare Battisti "è stata anche di ordine politico e ha consentito di realizzare questo risultato, altrimenti, probabilmente, tutto sarebbe rimasto come prima". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della sua visita a Niamey."Speriamo che una svolta ci sia anche in tutti quei paesi che ospitano ancora nostri latitanti", l'auspicio del premier che ricorda come il sistema giudiziario italiano, con i suoi "tre gradi di giudizio, offra tutte le garanzie": "che nessuno tenti di sottrarsi alla nostra giustizia".