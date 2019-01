14 gennaio 2019- 13:47 Battisti: Fioroni scrive a Conte, impegno anche su Casimirri

Roma, 14 gen. (AdnKronos) - Beppe Fioroni, da presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte e ai ministri Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Enzo Moavero Milanesi e Matteo Salvini nella quale, oltre all'apprezzamento per la cattura di Cesare Battisti, viene richiamata l'attenzione anche sulla "vicenda di Alessio Casimirri, uno dei più efferati militanti delle Brigate rosse, latitante in Nicaragua, dove ha cooperato con le forze paramilitari del regime sandinista e gestisce da anni un ristorante di lusso". "Oltre a essere corresponsabile di più omicidi, Casimirri -si legge nella lettera- è emerso nelle indagini come personaggio opaco, legato agli ambienti più diversi e dotato di estese protezioni in Italia e fuori dall’Italia, come accertato da ultimo dalla Commissione che ho avuto l’onore di presiedere. Figlio di un alto funzionario dello Stato della Città del Vaticano, Casimirri militò, sin dai primi anni ’70, nelle formazioni della sinistra extraparlamentare di Roma e, in particolare, nelle file dell'Autonomia Operaia. Tra il 1976 ed il 1977, entrò in contatto con appartenenti alle Brigate Rosse, insieme con i quali costituì la colonna romana delle B.R".Nella lettera si ripercorre la vicenda di Casimirri e Fioroni punta l'attenzione su alcuni particolari emersi nelle indagini della commissione Moro. "Fu sottoposto, senza esito, a perquisizione, il 3 aprile 1978, nell’ambito delle indagini sul rapimento Moro. La Commissione ha peraltro accertato che – verosimilmente in occasione della stessa perquisizione – furono sequestrati al Casimirri diversi documenti e un’agendina telefonica, che non è mai stata oggetto di indagini ed è stata 'dimenticata' negli archivi per molti decenni".