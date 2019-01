14 gennaio 2019- 13:47 Battisti: Fioroni scrive a Conte, impegno anche su Casimirri (3)

(AdnKronos) - "Non è mai stato chiarito -si legge nella lettera a Conte- come Casimirri abbia potuto espatriare, raggiungendo la Francia e poi il Nicaragua. Tuttavia, diversi accertamenti compiuti dalla Commissione sembrano indicare che si trattenne in Italia più a lungo di quanto comunemente si ritiene". "La Commissione che ho avuto l’onore di presiedere -scrive Fioroni-, oltre a trasmettere alla Procura di Roma le nuove acquisizioni di indagine, ha più volte posto il tema delle azioni da porre in essere al fine di promuovere la cattura di Alessio Casimirri. Torno dunque a sollecitare il più grande impegno al fine di sollevare con la massima forza, sia nell’ambito dei rapporti con il Nicaragua sia in ambito multilaterale, la questione della estradizione di Casimirri e al fine di svolgere tutte le attività di polizia eventualmente necessarie ad ottenere la cattura del latitante"."La questione riveste infatti una straordinaria importanza, non solo per una doverosa esigenza di certezza della pena, ma anche per chiarire gli aspetti ancora oscuri del sequestro Moro e del terrorismo italiano. Alla luce di quanto a suo tempo accertato dalla Commissione, la vicenda della fuga e della latitanza di Casimirri non sembra riconducibile solo alle protezioni che gli sono state accordate dal governo sandinista. Protezioni che possono essere fondate su elementi familistici, ma non escludono, alla luce dei comportamenti posti in essere da soggetti diversi, elementi di collaborazione, più o meno ufficiale, con strutture dello Stato".