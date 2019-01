15 gennaio 2019- 18:53 Battisti: Gasparri, 'basta esternazioni, paghi fino in fondo'

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - “Non si capisce come mai dal carcere escano affermazioni deliranti e propagandistiche di Battisti. È isolato o è in connessione con il pianeta? Lo facciano tacere una volta per tutte". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."Dice di essere cambiato e malato. Adesso -aggiunge l'esponente azzurro- comincerà una predicazione pietosa volta ad ottenere benefici, sconti di pena, petizioni di amici sempre pronti alla firma e all'appello. Battisti deve scontare tutta la sua pena. Non ci possono essere né indulgenze né perdoni. Ora che per merito di Bolsonaro, nuovo Presidente del Brasile, le protezioni sono finite ed è stato spedito in carcere in Italia, eviti esternazioni a sua difesa. Ha un conto da pagare e lo deve pagare fino in fondo. C'è da chiedersi come mai le sue affermazioni possano essere divulgate con questa facilità. È all'isolamento o in conferenza stampa? Peggio ancora se poi sono dei parlamentari a fare da portavoce di questo assassino”.