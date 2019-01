13 gennaio 2019- 13:59 Battisti: Giuseppe Cruciani, 'ora chiarezza su protezioni avute'

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Ora "chiarezza definitiva" sulle protezioni ricevute da Cesare Battisti. La chiede Giuseppe Cruciani, conduttore de 'La Zanzara' e autore del libro 'Gli amici del terrorista. Chi protegge Cesare Battisti", edito da Sperling Kupfer nel 2010. "La speranza -dice all'Adnkronos- che una volta tornato in Italia si possa fare chiarezza definitiva sulle protezioni che ha ricevuto, non solo in Brasile, dove sono abbastanza evidenti, visto che sono arrivate fino alla Presidenza della Repubblica sia con Lula che con Rousseff". "Il vero problema sono le coperture ottenute in Francia, quando gli è stato permesso di sfuggire alla cattura e di raggiungere il Brasile, dopo che era stata concessa l'estradizione chiesta dal ministro della Giustizia Castelli, a cui va dato atto di essere stato il primo a tentare seriamente di ottenere la consegna in Italia del terrorista".