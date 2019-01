13 gennaio 2019- 13:59 Battisti: Giuseppe Cruciani, 'ora chiarezza su protezioni avute' (2)

(AdnKronos) - "E non è una questione di sinistra e destra -dice ancora Cruciani- perché ci potrebbero essere responsabilità di Sarkozy e sicuramente va capito il ruolo giocato dai Servizi francesi, anche ad alti livelli. Ma non dimentichiamoci che Battisti è stato aiutato da molti amici anche a livello di finanziamenti, soprattutto esponenti dell'intellighenzia francese, basti pensare alla scrittrice Fred Vargas, tra l'altro grande amica di Carla Bruni".Quanto all'Italia, Cruciani ricorda gli appelli a favore di Battisti "firmati da tanti intellettuali come Valerio Evangelisti ed Erri De Luca, anche se con il passare degli anni si sono via via assottigliati man mano che il clima cambiava e cresceva l'indignazione nei confronti di Battisti. E c'è da capire anche il ruolo di Roberto Saviano, la cui firma comparve in un appello a favore di Battisti del 2004, anche se poi qualche tempo dopo fu disconosciuta e disse che non era la sua".