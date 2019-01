16 gennaio 2019- 18:09 Battisti: pg Milano Alfonso riceve questore Cardona e Digos Milano

Milano, 16 gen. (AdnKronos) - Domani mattina, alle 10.30, il procuratore generale di Milano Roberto Alfonso riceverà il questore di Milano Marcello Cardona con il dirigente della Digos Claudio Ciccimarra e con il dirigente della sezione antiterrorismo Cristina Villa per "esprimere il più vivo compiacimento e apprezzamento per l’attività investigativa svolta per la cattura di Cesare Battisti". Lo si legge in una nota.