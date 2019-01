17 gennaio 2019- 12:51 Battisti: pg Milano, 'se le istituzioni collaborano risultati più facili'

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - "Quando le istituzioni collaborano il risultato si raggiunge più facilmente e sempre più brillantemente". Lo ha detto il procuratore generale di Milano, Roberto Alfonso, al termine dell'incontro organizzato stamane a Palazzo di Giustizia con il questore di Milano Marcello Cardona, il dirigente della Digos Claudio Ciccimarra e la dirigente della sezione antiterrorismo della Digos Cristina Villa, a capo delle squadre che "hanno consentito di sviluppare le indagini necessarie per la cattura di Cesare Battisti".Un incontro che Alfonso ha organizzato appositamente per poter "esprimere il più vivo compiacimento e apprezzamento per l’attività investigativa svolta" per la cattura dell'esponente dei Pac, avvenuta lo scorso 12 gennaio in Bolivia. Un’operazione, sottolinea il pg milanese, che "è stata coordinata, dal punto di vista investigativo, dalla procura generale, con il sostituto procuratore Antonio Lamanna, che ha seguito tutte le attività tecniche, e la polizia che, attraverso il personale della Digos di Milano e di altre formazioni a livello centrale del ministero, è riuscita a realizzare questo brillantissimo risultato".