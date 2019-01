15 gennaio 2019- 18:47 **Battisti: Scotti, 'non sarei andato a Ciampino da ministro Interno'**

Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "No, non sarei andato all'aeroporto di Ciampino" per l'atterraggio dell'aereo con Cesare Battisti. Lo dice all'Adnkronos l'ex ministro dell'Interno Vincenzo Scotti, attualmente presidente della Link Campus University, interpellato a margine dell'inaugurazione di una mostra fotografica su Giulio Andreotti. "Il mio non è un giudizio politico -precisa- ma ognuno segue le proprie inclinazioni e risponde a se stesso".