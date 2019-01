13 gennaio 2019- 14:58 **Battisti: Zingaretti, 'bene arresto ma Salvini non usi due pesi e due misure'**

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Cesare Battisti "era un criminale arrogante che ha fatto di tutto nella sua vita per sfuggire alle sue responsabilità. E' bene che sia stato arrestato e mi auguro che arrivi presto in Italia per scontare la sua pena". Lo afferma Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, ospite di Lucia Annunziata a 'In mezz'ora' su Raitre. "Chiedo al ministro Salvini -aggiunge rispondendo alla giornalista- di avere questo atteggiamento di rigore nel rispetto della giustizia sempre, anche quando, ad esempio, dei giornalisti vengono picchiati solo perchè vanno ad assistere ad una manifestazione. A volte si percepisce la sensazione un po' amara che tendenzialmente sembra avere due pesi e due misure".