13 gennaio 2019- 14:58 Battisti: Zingaretti, 'da Bolsonaro parole arroganti'

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - Ospite di Lucia Annunziata a 'In Mezz'ora', su Raitre, Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, critica "le dichiarazioni un po' arroganti del Presidente Bolsonaro. Il terrorismo in Italia è stato una tragedia ed è stato sconfitto anche e soprattutto perchè le forze democratiche, tutte, hanno fatto fronte comune senza se e senza ma contro il terrorismo e a difesa della democrazia italiana. Quella che è fragile è proprio questa cultura, in questo caso del Presidente Bolsonaro, di trasformare dei valori che dovrebbero vederci tutti uniti in occasione di messaggi e di battaglie politiche".