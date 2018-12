4 dicembre 2018- 20:14 Bayer: caso Essure, donne su Fb denunciano effetti colaterali /Adnkronos (3)

(AdnKronos) - L'ente certificatore irlandese Nsai, racconta Zanchetta, "ad agosto 2017 aveva sospeso la procedura di rinnovo del marchio Ce in attesa di un'ulteriore documentazione da parte della Bayer. Al ministero della Salute italiano ho mandato in quei giorni una mail per chiedere delle spiegazioni. Alla fine la Bayer ha deciso di ritirare il contraccettivo il 28 settembre 2017". Di sicuro, sottolinea rammaricandosi per la mancata comunicazione ai medici della sospensione del dispositivo, a "una ragazza del nostro gruppo è stata impiantata a settembre 2017". A Bayer, rileva Zanchetta, "abbiamo inviato una lettera in cui chiedevamo delle spiegazioni. Per ora non abbiamo avviato nessuna azione legale anche perché sono diverse le storie e i sintomi riscontrati. C'è anche una donna che è rimasta incinta nonostante avesse il dispositivo".Spesso, sottolinea Zanchetta, "i sintomi sono spariti nelle donne che hanno rimosso il dispositivo. Io personalmente l'ho avuto da aprile 2014 e ad agosto 2017: inizialmente ho iniziato ad avere forti mal di testa, nausee e vertigini. Poi un dolore al fianco sinistro e poi dolori articolari alle mani, al gomito e alle spalle. Poi ho iniziato ad avere perdite anche durante i rapporti sessuali. Non avevo più forza. Non ho tolto subito il dispositivo perché avevo paura dell'intervento ma poi ho deciso. Durante il mio ciclo mestruale i flussi erano diventati sempre più abbondanti e frequenti. Una volta tolto il dispositivo ho recuperato la mia forza e la libido".