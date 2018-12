3 dicembre 2018- 17:54 Bayer: lavoratori in piazza contro tagli in Germania

Wuppertal, 3 dic. (AdnKronos/Dpa) - Lavoratori di Bayer in piazza contro i tagli ai posti di lavoro annunciati dal colosso farmaceutico e chimico di Leverkusen. Circa 1.000 lavoratori oggi hanno manifestato nella città di Wuppertal dopo che il gruppo tedesco ha annunciato nei giorni scorsi che abbandonerà il sito di produzione.Bayer, infatti, prevede di tagliare entro la fine del 2021 circa 12 mila posti di lavoro, ossia il 10% dei suoi 118.200 dipendenti su scala internazionale e in particolare in Germania.Secondo i piani di Bayer, a Wuppertal saranno tagliati 350 posti di lavoro nel settore delle biotecnologie dopo che la società ha deciso, per motivi di costi, di non commissionare un nuovo impianto in via di completamento per la produzione del fattore VIII, una proteina coagulante del sangue. La compagnia ha accettato di non imporre licenziamenti obbligatori in Germania fino alla fine del 2025.