4 dicembre 2018- 20:15 Bayer: pesa effetto 'Monsanto', -12 mila posti lavoro e battaglie legali /Adnkronos

Roma, 4 dic. (AdnKronos) - Bayer, un gigante in grande affanno dopo la maxi acquisizione da 63 miliardi di dollari (circa 54 miliardi di euro) del gruppo di biotecnologie statunitense Monsanto. Completata a giugno, l'operazione è difficile da digerire per il colosso farmaceutico tedesco. Il gruppo di Leverkusen ha annunciato il 29 novembre scorso un pesante piano di ristrutturazione e a farne le spese sono soprattutto i lavoratori: Bayer, infatti, prevede di tagliare entro la fine del 2021 circa 12mila posti di lavoro, ossia il 10% dei suoi 118.200 dipendenti su scala internazionale e in particolare in Germania.Ma non solo. Bayer, il cui titolo ha perso circa il 38% (passando da 105,3 euro a 66,6 euro), si sta sforzando di raddrizzare la barra, riducendo il proprio indebitamento che nel terzo trimestre del 2018 si attesta a 36,524 miliardi di euro (è passato da 3,595 mld al 31 dicembre 2017 a 44,697 mld al 30 giugno 2018) in calo soprattutto grazie alla cessione a Basf per 8,2 miliardi di euro degli asset pesticidi, semi vegetali e altre attività relative all’agricoltura vegetale.E la drastica riorganizzazione annunciata da Bayer prevede altre cessioni di asset: il gruppo tedesco, infatti, cederà le sue attività nel settore della farmaceutica veterinaria, valutata tra i 6 e i 7 mld di euro; i marchi Coppertone (azienda statunitense specializzata nella produzione di creme e lozioni abbronzanti) e Dr Scholl’s (società che opera nel settore della cura del piede).