4 dicembre 2018- 20:15 Bayer: pesa effetto 'Monsanto', -12 mila posti lavoro e battaglie legali /Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Piano sociale e dismissioni non contribuiranno di certo a migliorare il clima che si respira nel gruppo tedesco alle prese con la pesante ‘eredità’ di Monsanto. La decisione di Bayer, annunciata a giugno scorso, di far scomparire il marchio del gruppo fondato a Saint Louis nel lontano nel 1901, non basterà a porre fine ai numerosi contenziosi in corso. Il gruppo tedesco ha infatti ereditato migliaia di azioni legali legate al diffuso e storico diserbante Roundup di Monsanto.Nonostante lo 'sconto' ottenuto negli Stati Uniti il gruppo deve far fronte ad una maxi multa. Dopo che Monsanto è stata condannata in primo grado dal Tribunale di San Francisco a pagare a Dewayne Johnson 289 milioni di dollari di risarcimento perché il tumore era legato agli effetti del diserbante a base di glifosato, in appello il giudice di San Francisco Suzanne Bolanos ha ridotto la somma a 78 milioni di dollari. Ma è solo l'inizio di lunghe battaglie giudiziarie in vista. Sono stimate in migliaia le azioni legali legate al diserbante Roundup di Monsanto che il gruppo Bayer potrebbe dover affrontare nel prossimo futuro.