BCC ROMA: DA ASSEMBLEA OK UNANIME AD ADESIONE AL GRUPPO ICCREA

2 maggio 2017- 15:59

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - L’Assemblea dei soci della Bcc di Roma, la prima Banca di Credito Cooperativo in Italia, ha deliberato l’adesione al gruppo bancario cooperativo proposto da Iccrea Banca. La decisione dell’Assemblea, tenutasi ieri a Roma presso la Fiera di Roma e in contemporanea all’Alta Forum di Campodarsego (Padova), alla presenza di oltre 5mila soci, è stata presa all’unanimità confermando l’orientamento del Cda della Banca che, con propria delibera, il 18 gennaio 2017, aveva sottoscritto l’adesione non vincolante al Gruppo.L’Assemblea ha inoltre approvato il Bilancio di esercizio 2016, chiuso con un utile di 18,1 milioni di euro oltre 7 miliardi di euro di impieghi alla clientela (+3,3%), 9,5 mld di euro di raccolta diretta (+3,9%) e 11,3 mld di raccolta allargata (+2,0%). "La decisione che abbiamo preso rappresenta un momento chiave nella nostra storia", commenta Francesco Liberati, presidente di Bcc Roma. "La nuova architettura del sistema del Credito Cooperativo italiano -aggiunge- consentirà alle Bcc di svolgere ancor meglio il proprio ruolo al servizio delle economie locali. Questa riforma -sottolinea- punta a coniugare l’esigenza di rafforzare il sistema con il mantenimento delle Bcc quali banche del territorio, cooperative, con finalità mutualistiche e di servizio sociale".